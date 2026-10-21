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Новости России

Гриб рассказал, что не учли авторы идеи о переименовании Волгограда и Петербурга

Никита Рязанцев
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Авторы инициативы о переименовании Волгограда и Санкт-Петербурга не учли, что эта процедура требует больших финансовых затрат, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

Собеседник новостного агентства подчеркнул, что выступает против этой идеи.

«Это влечет за собой немалые расходы на изменение табличек, бумаг», — отметил Гриб.

Общественный деятель пояснил, что возвращать Петербургу и Волгограду названия Ленинград и Сталинград не стоит, поскольку об их подвиге россияне помнят и так.

«Не надо переименовывать, надо помнить и проводить мероприятия соответствующие», — считает он.

Ранее депутат от фракции КПРФ в Госдуме Анжелика Глазкова внесла проект о переименовании Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. По мнению депутата, он призван восстановить историческую справедливость в отношении городов.

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