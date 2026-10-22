Соседка раскрыла детали убийства супругов-театралов Бенграф в Мытищах

В ночь трагедии между актером театра «ФЭСТ» Владиславом Бенграфом и его женой, заведующей гримерным цехом Евгенией, вспыхнула ссора, о которой рассказала их соседка в Мытищинском городском суде, пишет «МК».

Как узнало издание, женщина слышала через тонкую межквартирную стенку душераздирающий крик Евгении и жуткий грохот, затем мужской и женский голоса, но не все слова были понятны.

«Я слышала, как Женя крикнула: «Влад, пожалуйста, не надо». Выбежав на лестничную площадку, я увидела, как кто-то пытается открыть дверь изнутри. Это была Женя. По сбитому дыханию мужчины рядом с дверью я поняла, что Влад оттаскивал ее от двери», — отметила женщина, давая показания в суде.

Соседка незамедлительно вызвала полицию и сообщила в общедомовой чат о случившемся. Пришлось выломать дверь в квартиру. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали смерть обоих супругов.

Трагедия произошла в апреле. По данным следствия, конфликт разгорелся после того, как Евгения отправила супругу сообщение о разводе. Во время словесной перепалки женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу не менее 25 ударов в область шеи, грудной клетки и конечностей. Владислав умер на месте от потери крови.

В свою очередь, согласно материалам дела, мужчина также применил холодное оружие, нанеся жене 29 ножевых ранений.