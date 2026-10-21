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Новости России

В Подмосковье загорелся дом рядом с усадьбой Чубайса

Никита Рязанцев
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В подмосковной деревне Переделки вспыхнул пожар в частном доме, который расположен рядом с заброшенной усадьбой Анатолия Чубайса, пишет MSK1.ru.

По данным издания, сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информации о возгорании от МЧС пока не поступало.

Журналисты уточнили, что бывший глава «Роснано» владел недвижимостью в Переделках с 2019 года.

«По оценкам риелторов, его резиденция в деревне Переделки тянет на два миллиарда рублей», — говорится в публикации.

Также авторы материала обратили внимание, что и сама деревня, и усадьба расположены напротив дачи Бориса Пастернака.

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