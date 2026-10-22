К пережившей казнь дважды американке стала возвращаться речь

Американка Криста Пайк, пережившая казнь с введением двух смертельных инъекций, начала говорить предложениями, пишет портал TMZ со ссылкой на ее адвоката.

«Речь Кристы улучшилась, и теперь она может изъясняться более ясно и полными предложениями», — указано в статье.

По данным издания, врачи еще не определили, будет ли психологическая и когнитивная травма Пайк необратимой.

Адвокат заявил порталу, что состояние женщины улучшается и она уже может больше ходить сама. По его словам, для точного понимания состояния психики Пайк может потребоваться еще месяц или более.

Власти штата Теннесси 30 сентября попытались привести в исполнение приговор в отношении Пайк, используя метод смертельных инъекций. Однако казнь не удалась, и осужденную госпитализировали. Шестого октября женщина пришла в сознание.

Она была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер, которое произошло в 1995 году. Ранее она должна была стать первой женщиной в Теннесси, казненной за последние два с лишним века.