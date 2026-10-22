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Новости России

Сенаторы узнали, как россияне относятся к отстрелу медведей

Никита Рязанцев
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Многие россияне выступают против отстрела медведей, несмотря на участившиеся случаи выхода хищников к людям, пишут «Ведомости».

«Несколько сотен писем с просьбой защитить медведей от отстрела поступило в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — говорится в статье.

Как отметила газета, об этом рассказал член комитета Сергей Иванов на круглом столе по теме развития охотничьего хозяйства до 2035 года. Он подчеркнул, что продолжаются нападения хищников на людей, что делает актуальным вопрос о регулировании их численности.

На этой неделе депутаты законодательного собрания Красноярского края обратились к главе Минприроды Александру Козлову с предложением рассмотреть соответствующие меры. В частности, они призвали разрешить отстрел в случае, если зверь представляет прямую угрозу для человека, а также увеличить сезон охоты на него с 30 до 90 дней.

Представитель министерства рассказал «Ведомостям», что инициатива Красноярского края повторяет предложения, которые уже поступили от других регионов.

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