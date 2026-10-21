Водитель «девятки» погиб в ДТП в Рязани, выехав на встречную полосу

Вечером 21 октября в Рязани произошло серьезное ДТП с трагическими последствиями. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкновение двух легковых автомобилей привело к гибели одного из водителей.

Инцидент зафиксирован примерно в 18:45 на 184-м километре автодороги М-5 «Урал», в непосредственной близости от строения 1 и торгово-развлекательного центра «Марко Молл». По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигавшийся в сторону Москвы со стороны Пензы, выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta.

В результате удара водитель отечественной «девятки» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водитель и два пассажира автомобиля Lada Granta получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Пользователи социальных сетей, ставшие свидетелями происшествия, сообщают, что автомобиль Lada Granta выполнял функцию такси.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.