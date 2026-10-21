Фото: администрация Рязани
Общество

Ветеран труда Мария Власова отметила 100-летний юбилей в Рязани

Анастасия Мериакри
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В Рязани свое столетие отметила Мария Власова, труженица тыла и ветеран труда. С поздравлениями к юбилярше обратились первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций администрации Рязани Ирина Щербакова. От имени президента Российской Федерации Марии Власовой вручили поздравительное письмо от Владимира Путина, а также цветы и памятные подарки.

Мария Власова родилась в селе Поляны Рязанского района в многодетной семье. Ее юность совпала с тяжелыми военными и послевоенными годами. После Великой Отечественной войны она получила образование в ветеринарном техникуме и начала работать ветеринаром в колхозе.

Позже Мария Власова переехала в Рязань, где работала на чаеразвесочной фабрике, а затем стала диспетчером в транспортном управлении. За многолетний добросовестный труд она была награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме богатой трудовой биографии, Мария Власова может гордиться и своей крепкой семьей. Она воспитала троих детей, которые подарили ей радость общения с четырьмя внуками и пятью правнуками.

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