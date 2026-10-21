Психолог назвала забывчивость признаком депрессии

Часто люди списывают забывчивость и ощущение «рассеянности» на осеннюю хандру или усталость от работы. Однако клинический психолог Екатерина Макарова в интервью для «Известий» 21 октября подчеркнула, что такие симптомы могут быть первыми признаками депрессии или тревожного расстройства.

Эксперт отмечает, что хронический стресс и постоянная многозадачность истощают нервную систему и могут привести к аутоиммунным и психосоматическим заболеваниям. Человек может сам распознать хроническую тревогу, если он часто откладывает дела и живет в состоянии постоянного напряжения.

Для предотвращения выгорания психолог советует пересмотреть свой образ жизни. Важно правильно распределять приоритеты, разделяя задачи на важные, срочные и обязательные. Те дела, которые можно делегировать, следует передать другим, освободив время для отдыха. Макарова рекомендует планировать отдых так же тщательно, как и рабочие встречи, выделяя время для прогулок, медитации, чтения или расслабляющей ванны ежедневно и еженедельно.

Осенняя слабость часто связана не только с недостатком солнечного света и мелатонина, но и с нарушением работы митохондрий из-за малоподвижного образа жизни. Чтобы поддерживать тонус, специалист рекомендует ежедневно проходить 10 тысяч шагов, заниматься спортом по 50 минут три раза в неделю и делать перерывы каждые 50 минут работы.

Есть четкие признаки, когда самопомощь уже не поможет. Психолог выделяет три основных симптома, при которых необходимо обратиться к специалисту: нарушение сна, потеря мотивации и апатия, а также неспособность получать удовольствие от привычных дел. Суицидальные мысли требуют немедленной консультации психиатра.

Для профилактики когнитивных нарушений и борьбы с забывчивостью, которую многие ошибочно принимают за начальную стадию Альцгеймера, важно регулярно тренировать мозг. Эффективными упражнениями могут быть разгадывание головоломок, заучивание стихов, развитие мелкой моторики или получение новых знаний. Рисование также помогает улучшить координацию: например, одной рукой можно рисовать квадрат, а другой — треугольник одновременно.