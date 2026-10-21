Врач Умнов развеял распространенный миф об алкоголе

Многие люди считают, что небольшое количество алкоголя, например, бокал вина за ужином, не вредит здоровью и даже помогает расслабиться. Однако Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, в интервью «Ленте.ру» заявил, что безопасной дозы спиртного не существует. Это мнение полностью совпадает с позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперт отметил, что даже минимальные дозы алкоголя являются канцерогенами. Регулярное употребление увеличивает риск развития рака пищевода, молочной железы, печени и кишечника. Опасность возрастает с каждой выпитой порцией.

Медик опроверг распространенное мнение о том, что печень может «отдыхать» от небольших доз алкоголя. Ежедневное употребление 50–100 миллилитров вина неизбежно приводит к жировой болезни печени. Согласно статистике, это заболевание диагностируется у трети людей, регулярно употребляющих алкоголь, и часто протекает бессимптомно до тех пор, пока не нанесет значительный ущерб органу.

Негативное влияние алкоголя распространяется и на сердечно-сосудистую систему. У «умеренных» пьющих, употребляющих спиртное ежедневно, значительно чаще развиваются гипертония и фибрилляция предсердий (аритмия), что почти всегда приводит к инсультам и сердечной недостаточности.

Кроме того, алкоголь не успевает полностью выводиться из организма за ночь. На следующий день кумулятивная нагрузка на печень, сосуды и нервную систему возрастает. В результате качество сна ухудшается, память и внимание снижаются.

Александр Умнов подчеркнул, что главная опасность ежедневных малых доз заключается в формировании привычки. Мозг адаптируется, и человек незаметно для себя начинает увеличивать порции. То, что начиналось с «чуть-чуть», постепенно превращается в значительный объем, что и является началом алкоголизма, по словам специалиста.