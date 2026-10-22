Более 600 беспилотников летели к Москве с вечера: Собянин раскрыл подробности атаки

В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 163 беспилотника на подлёте к Москве. Всего с 20:30 21 октября до 04:00 следующего дня в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, большую часть беспилотников перехватили на дальних рубежах. Два человека пострадали в районе Вороново в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.