«Медведь будет крайний»: зоолог объяснил, к чему может привести отмена лицензий на охоту

Отмена лицензированного отстрела бурых медведей может привести к увеличению числа раненых животных и новым нападениям на людей. Об этом ТАСС рассказал зоолог-териолог, бывший научный сотрудник Пинежского заповедника Александр Рыков.

Эксперт опасается, что после изменения правил охотиться на медведей начнут чаще, в том числе люди без достаточного опыта. В результате в лесах может появиться больше подранков, которых не удастся быстро найти.

«Медведь — это ведь не заяц. И кому не лень, начнут его стрелять, надо и не надо. Хорошим оружием, неправильным оружием, будет очень много подранков», — пояснил Рыков.

По его словам, охотничьих собак, с помощью которых можно разыскать и добрать раненого медведя, практически нет. Такие животные могут представлять опасность для людей. При этом ответственность за последствия, считает специалист, вновь возложат на самих медведей.

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит возможность исключения бурого медведя из числа лимитированных видов для регулирования численности популяции.

Сколько человек гибнетиз-за нападений медведей

По данным Александра Рыкова, в России ежегодно фиксируют от 20 до 30 смертельных нападений бурых медведей на людей. В 2026 году зарегистрировали уже 27 таких случаев.

Зоолог признает, что популяция медведей растет, однако считает важным уделять внимание профилактике опасных встреч с хищниками. В частности, он призвал не прикармливать животных и организовать вывоз мусора, чтобы не привлекать их к местам проживания людей.

Очередной смертельный случай произошел 20 октября в Пинежском округе Архангельской области. В лесу обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками нападения медведя. По предварительным данным, 18 октября мужчина отправился в лес с ружьем собирать ягоды. Он стал 27-й жертвой смертельных нападений бурых медведей в России с начала 2026 года.