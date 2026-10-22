Изображение от vecstock на Freepik
Экология, природа, животные

«Медведь будет крайний»: зоолог объяснил, к чему может привести отмена лицензий на охоту

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Отмена лицензированного отстрела бурых медведей может привести к увеличению числа раненых животных и новым нападениям на людей. Об этом ТАСС рассказал зоолог-териолог, бывший научный сотрудник Пинежского заповедника Александр Рыков.

Эксперт опасается, что после изменения правил охотиться на медведей начнут чаще, в том числе люди без достаточного опыта. В результате в лесах может появиться больше подранков, которых не удастся быстро найти.

«Медведь — это ведь не заяц. И кому не лень, начнут его стрелять, надо и не надо. Хорошим оружием, неправильным оружием, будет очень много подранков», — пояснил Рыков.

По его словам, охотничьих собак, с помощью которых можно разыскать и добрать раненого медведя, практически нет. Такие животные могут представлять опасность для людей. При этом ответственность за последствия, считает специалист, вновь возложат на самих медведей.

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит возможность исключения бурого медведя из числа лимитированных видов для регулирования численности популяции.

Сколько человек гибнетиз-за нападений медведей

По данным Александра Рыкова, в России ежегодно фиксируют от 20 до 30 смертельных нападений бурых медведей на людей. В 2026 году зарегистрировали уже 27 таких случаев.

Зоолог признает, что популяция медведей растет, однако считает важным уделять внимание профилактике опасных встреч с хищниками. В частности, он призвал не прикармливать животных и организовать вывоз мусора, чтобы не привлекать их к местам проживания людей.

Очередной смертельный случай произошел 20 октября в Пинежском округе Архангельской области. В лесу обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками нападения медведя. По предварительным данным, 18 октября мужчина отправился в лес с ружьем собирать ягоды. Он стал 27-й жертвой смертельных нападений бурых медведей в России с начала 2026 года.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Павел Малков взял на контроль строительство крупнейшей поликлиники в Рязани
Следующая статья
«Надень шапку, а то простудишься»: врач объяснила, почему люди ошибаются насчёт холода и вирусов
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погиб Владимир Хоминец

В социальных сетях опубликованы кадры с места трагической аварии, произошедшей 20 октября на территории Рязанской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.
Темы
Новости кино и ТВ

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и подключена к ИВЛ

88-летняя народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ. По данным Mash, актриса десять дней провела в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое.
Акценты

«Надень шапку, а то простудишься»: врач объяснила, почему люди ошибаются насчёт холода и вирусов

Отсутствие шапки само по себе не вызывает простуду или грипп, объяснила врач Светлана Каневская. Однако холод повышает риск переохлаждения, а осенью вирусы легче передаются в закрытых помещениях.
Власть и политика

Павел Малков взял на контроль строительство крупнейшей поликлиники в Рязани

Новую поликлинику в Дашково-Песочне, рассчитанную на 1200 посещений в смену, планируют достроить в 2027 году. Павел Малков заявил, что держит стройку на личном контроле.
Происшествия

Отбой продлился всего 12 минут: в Рязанской области вновь объявили беспилотную опасность

В Рязанской области утром 22 октября повторно объявили беспилотную опасность. Первое предупреждение поступило в 00:45, отбой прозвучал в 05:00, но уже в 05:12 РСЧС сообщила о новой угрозе.
Новости России

Более 600 беспилотников летели к Москве с вечера: Собянин раскрыл подробности атаки

В ночь на 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. Силы ПВО нейтрализовали 163 дрона на подлёте к Москве. В районе Вороново пострадали два человека.
Политика

Киев подвергся массированному ракетному удару по энергетике

Вооружённые силы РФ ночью 22 октября нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева. По данным SHOT, в городе прогремели не менее 20 взрывов в районе двух теплоэлектроцентралей и завода «Антонов».
Погода

Погода в Рязанской области 22 и 23 октября: прогноз на два дня

В Рязанской области 22 и 23 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, а ночью температура местами опустится ниже нуля.
Общество

Похороны Владимира Хоминца пройдут 22 октября

Прощание с погибшим в ДТП заместителем министра здравоохранения Рязанской области Владимиром Владимировичем Хоминцом состоится в четверг, 22 октября. Об этом сообщил руководитель Минздрава региона, зампред правительства Александр Пшенников.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье