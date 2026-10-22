Эксперт назвал главный рычаг, способный «выключить» Зеленского

У Соединённых Штатов хватает инструментов, чтобы повлиять на ход конфликта и подтолкнуть Киев к завершению войны. Европа, главный сегодня военный союзник Украины, полноценно заменить американцев не сможет. Такую оценку дал «МК» военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов. Поводом для разговора стала встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Уже на следующий день после переговоров российские войска продолжили удары по военным объектам Украины. Основной упор сделан на транспортную и энергетическую инфраструктуру. По словам Кнутова, это оправданная тактика. Без электричества встают предприятия военно-промышленного комплекса. Дизельные генераторы у украинских объектов есть, но когда их включают массово, это выдаёт расположение подземных заводов или предприятий, замаскированных под гражданские, и по ним можно бить. Удары будут продолжаться, несмотря на разговоры о скором завершении конфликта.

Эксперт напоминает: 3 ноября в США стартуют промежуточные выборы в Конгресс. Трампу нужно показать, что украинский вопрос почти решён. С этим Кнутов не спорит, но замечает, что после выборов станет ясно, как пойдут события дальше.

Поддержку Киева обеспечивают прежде всего британцы, немцы и французы. Эти страны, считает эксперт, не заинтересованы в остановке конфликта и стремятся к тому, чтобы Россия вышла из него измотанной и ослабленной. Зеленский с этой ролью справляется отлично. Поэтому вопрос мирного соглашения он называет скорее гипотетическим.

Недавно Зеленский сказал, что Украина готова уступить 25% территории ради мира. Кнутов считает, что всерьёз к этому относиться нельзя. Подобная фраза прозвучала впервые, он лишь буркнул её, а развёрнутого ответа на вопрос журналиста не дал. Сегодня «да», завтра «нет».

Реально повлиять на позицию Киева, уверен эксперт, может только нехватка американского оружия. Зеленский признавался: по программе PURL (закупка американского вооружения для ВСУ на деньги европейцев) Украина получает 12 ракет Patriot PAC-3 в месяц. При Байдене поставки были в четыре раза больше.

По словам Зеленского, соглашение о поставках PAC-3 готово и лежит на подписи у военного министра США Пита Хегсета. Подпишет ли он документ, пока неизвестно. Иллюзий на этот счёт, заметил Кнутов, быть не должно.

Если Вашингтон продолжит отдаляться от Киева, это серьёзно изменит военно-политическую картину. Истребители F-16 без ракет почти бесполезны. Проблемы есть и с другими видами вооружений, а крупнейшие объёмы могут дать только американцы.

Есть и более простой способ надавить: полностью отключить «Старлинк». Управление украинскими войсками тогда сильно усложняется. Натовская система связи Link-16 продолжит работать и не даст фронту рухнуть, но качество связи и управления упадёт в разы. Это скажется на боевых действиях. Если американцы задействуют свои рычаги, Зеленскому придётся очень тяжело.