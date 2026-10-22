Актер Андрей Терентьев скончался в возрасте 44 лет

В возрасте 44 лет ушел из жизни российский актер Андрей Терентьев, прославившийся своими яркими ролями в криминальных и драматических телесериалах. О его смерти сообщила кинокомпания «Триикс Медиа».

Широкую известность Терентьеву принесли такие проекты, как «Первый отдел», «Филин» и «Реализация». В его фильмографии также значатся работы в фильмах «Подсудимый», «Крылья империи» и «Солнцепёк», большинство из которых были созданы при участии кинокомпании «Триикс Медиа».

Руководство кинокомпании, с которой актер сотрудничал, выразило глубокие соболезнования в связи с его смертью. Генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Инесса Юрченко отметила профессионализм Терентьева: «Андрей блестяще играл в наших проектах, и зрители запомнили его по многим ролям. Трудно поверить, что его больше нет. Вечная память».

Её коллега, генеральный продюсер и сооснователь компании Сергей Щеглов, также выразил соболезнования, назвав актера талантливым и замечательным человеком.

Панихида и прощание с Андреем Терентьевым пройдут 23 октября в Санкт-Петербурге, по адресу: улица Партизанская, дом 8 (5-й ритуальный зал). Мероприятие начнется в 10:50 и завершится в 11:30.