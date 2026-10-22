Андрей Терентьев, фото: Кинокомпания «Триикс Медиа»
Новости кино и ТВ

Актер Андрей Терентьев скончался в возрасте 44 лет

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В возрасте 44 лет ушел из жизни российский актер Андрей Терентьев, прославившийся своими яркими ролями в криминальных и драматических телесериалах. О его смерти сообщила кинокомпания «Триикс Медиа».

Широкую известность Терентьеву принесли такие проекты, как «Первый отдел», «Филин» и «Реализация». В его фильмографии также значатся работы в фильмах «Подсудимый», «Крылья империи» и «Солнцепёк», большинство из которых были созданы при участии кинокомпании «Триикс Медиа».

Руководство кинокомпании, с которой актер сотрудничал, выразило глубокие соболезнования в связи с его смертью. Генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Инесса Юрченко отметила профессионализм Терентьева: «Андрей блестяще играл в наших проектах, и зрители запомнили его по многим ролям. Трудно поверить, что его больше нет. Вечная память».

Её коллега, генеральный продюсер и сооснователь компании Сергей Щеглов, также выразил соболезнования, назвав актера талантливым и замечательным человеком.

Панихида и прощание с Андреем Терентьевым пройдут 23 октября в Санкт-Петербурге, по адресу: улица Партизанская, дом 8 (5-й ритуальный зал). Мероприятие начнется в 10:50 и завершится в 11:30.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Эксперт назвал главный рычаг, способный «выключить» Зеленского
Следующая статья
Актер из «Ментовских войн» Старцев погиб в зоне СВО
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Темы
Новости кино и ТВ

Актер из «Ментовских войн» Старцев погиб в зоне СВО

Актер Ефим Старцев, который сыграл в сериале «Ментовские войны 9», погиб в возрасте 50 лет, защищая Родину в зоне специальной военной операции.
Политика

Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности отдать часть Украины

По словам Владимира Путина, обсуждать вопрос территориальных потерь в данном контексте абсолютно неуместно. Президент РФ подчеркнул, что речь идет не об украинских землях.
Общество

Павел Малков: «Школа 21» даст возможность рязанцам бесплатно получать востребованные навыки в ИТ-сфере

Основной учебный процесс начнется в январе. У каждого учащегося будет собственная образовательная траектория. Оно строится на принципе «равный равному».
Здоровье

Диетолог назвал продукты, которые вызывают ночные кошмары

Многие люди привыкли завершать день небольшим перекусом, однако употребление определенных продуктов перед сном может обернуться не только бессонницей, но и пугающими сновидениями.
Общество

Ясинский назвал места уборки и точки нового озеленения в Рязани

Глава администрации города Борис Ясинский обратился к жителям с приглашением принять участие в четвертом общегородском субботнике, который состоится 24 октября, а также рассказал о новых масштабных работах по озеленению города.
Политика

В Госдуме объяснили, как «патологический лжец» Зеленский затягивает переговоры по Украине

Парламентарий уверен, что за подобными инициативами скрывается попытка извлечь личную выгоду из войны и выиграть время, а не искреннее стремление к урегулированию кризиса.
Транспорт и дороги

Дорожники завершили ремонт мостовых сооружений на трассе М-5 Урал в Рязанской области

Ремонт проводился на двух ключевых участках. На мостах через реку Листвянка дорожники восстановили деформационные швы.
Общество

Студенты РГУ обсудили современные практики менеджмента с экспертом из МГУ

Спикер подробно разобрал механизмы принятия управленческих решений и честно рассказал о природе неудачных стартапов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье