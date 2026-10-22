Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

В Госдуме объяснили, как «патологический лжец» Зеленский затягивает переговоры по Украине

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев жестко раскритиковал недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении огня. По мнению парламентария, озвученные Киевом условия не являются реальным шагом к миру, а служат лишь инструментом для отсрочки переговоров.

Поводом для комментария стало интервью Владимира Зеленского журналистам телеканала Fox News, в котором украинский лидер выразил готовность заморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения. При этом он оговорился, что Украина должна сохранить за собой 75% своих прежних территорий, что фактически подразумевает переход 25% земель под контроль России.

Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что таким обещаниям доверять нельзя. Он охарактеризовал украинского лидера как «патологического лжеца», который пришел к власти под антивоенными лозунгами, но теперь делает все возможное для продолжения боевых действий. Парламентарий уверен, что за подобными инициативами скрывается попытка извлечь личную выгоду из войны и выиграть время, а не искреннее стремление к урегулированию кризиса.

По словам Журавлева, России не нужен «Минск-3». Журавлев напомнил, что первые два минских соглашения, по его мнению, были инициированы западными странами исключительно с одной целью: предоставить Вооруженным силам Украины передышку, время на перегруппировку и подготовку к новым боевым действиям с удвоенными силами.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Дорожники завершили ремонт мостовых сооружений на трассе М-5 Урал в Рязанской области
Следующая статья
Ясинский назвал места уборки и точки нового озеленения в Рязани
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Темы
Общество

Ясинский назвал места уборки и точки нового озеленения в Рязани

Глава администрации города Борис Ясинский обратился к жителям с приглашением принять участие в четвертом общегородском субботнике, который состоится 24 октября, а также рассказал о новых масштабных работах по озеленению города.
Транспорт и дороги

Дорожники завершили ремонт мостовых сооружений на трассе М-5 Урал в Рязанской области

Ремонт проводился на двух ключевых участках. На мостах через реку Листвянка дорожники восстановили деформационные швы.
Общество

Студенты РГУ обсудили современные практики менеджмента с экспертом из МГУ

Спикер подробно разобрал механизмы принятия управленческих решений и честно рассказал о природе неудачных стартапов.
Общество

В России увеличат срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком

В настоящее время законодательство предусматривает предоставление от 45 до 120 оплачиваемых дней в году в зависимости от возраста ребенка и специфики его заболевания.
Общество

Мемориальную стелу с ошибкой вновь установили в Путятино

Новая гранитная стела, установленная взамен поврежденной, содержит ошибку, что вызвало волну критики со стороны местных жителей в адрес подрядчиков и муниципальной власти.
Происшествия

В Рязани осудили мужчину за уклонение от уплаты налогов на 333 миллиона рублей

Он искусственно увеличивал суммы налогового вычета и уменьшал размер налога, который должен был быть уплачен в бюджет. Эти действия нанесли государственной казне ущерб в особо крупном размере — 333 миллиона 675 тысяч 153 рубля.
Новости России

Российские альпинисты оказались в смертельной ловушке на Эвересте из-за неизвестного заболевания

Сейчас альпинисты пытаются спуститься, но ситуация осложняется рядом факторов. Из-за резкого ухудшения погоды обычные маршруты на этом участке горы стали непроходимыми.
Происшествия

Гостья обокрала спящего пенсионера и попалась из-за потерянной купюры в Рязанской области

Во время застолья хозяин дома употребил алкоголь и уснул, а проснувшись, обнаружил, что гости уже ушли. Позже он заметил, что деньги, которые он для сохранности положил в карман своей рубашки, исчезли.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье