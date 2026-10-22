Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев жестко раскритиковал недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении огня. По мнению парламентария, озвученные Киевом условия не являются реальным шагом к миру, а служат лишь инструментом для отсрочки переговоров.

Поводом для комментария стало интервью Владимира Зеленского журналистам телеканала Fox News, в котором украинский лидер выразил готовность заморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения. При этом он оговорился, что Украина должна сохранить за собой 75% своих прежних территорий, что фактически подразумевает переход 25% земель под контроль России.

Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что таким обещаниям доверять нельзя. Он охарактеризовал украинского лидера как «патологического лжеца», который пришел к власти под антивоенными лозунгами, но теперь делает все возможное для продолжения боевых действий. Парламентарий уверен, что за подобными инициативами скрывается попытка извлечь личную выгоду из войны и выиграть время, а не искреннее стремление к урегулированию кризиса.

По словам Журавлева, России не нужен «Минск-3». Журавлев напомнил, что первые два минских соглашения, по его мнению, были инициированы западными странами исключительно с одной целью: предоставить Вооруженным силам Украины передышку, время на перегруппировку и подготовку к новым боевым действиям с удвоенными силами.