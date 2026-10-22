Студенты РГУ обсудили современные практики менеджмента с экспертом из МГУ

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина продолжает активно расширять свои партнерско-образовательные связи, приглашая для общения со студентами ведущих экспертов страны. 22 октября в стенах вуза с лекцией выступил Владимир Вертоградов, вице-президент ГК ЛАНИТ, управляющий директор НОРБИТ, заведующий учебно-научной лабораторией «Проект МАХ» экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Встреча была посвящена новым практикам менеджмента, которые составляют основу успешного бизнеса. Спикер подробно разобрал механизмы принятия управленческих решений и честно рассказал о природе неудачных стартапов. Будущие менеджеры и специалисты по рекламе получили уникальную возможность изучить реальные истории и кейсы крупнейших российских и мировых компаний, а также оценить современное состояние бизнеса.

Особое внимание в ходе лекции было уделено живому диалогу. Студентка Института истории, философии и политических наук Эллина Шалыгина задала спикеру лучший вопрос, коснувшийся темы эмпатии в предпринимательстве. За проявленную вовлеченность и глубину мысли девушка была удостоена ценного приза — книги «GENS-лидерство. Новая практика менеджмента».

Подобные встречи с ведущими преподавателями и практиками страны помогают студентам РГУ оставаться в курсе актуальных трендов своей будущей профессии.