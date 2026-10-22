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Общество

В Рязани на две недели ограничат поворот с Московского шоссе на Михайловское

Олеся Чугунова
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С 06:00 23 октября в Рязани временно ограничат поворот с Московского шоссе на Михайловское. Ограничение связано с заменой подземных инженерных коммуникаций и продлится две недели — до завершения работ. Об этом сообщает администрация Рязани.

Объезд будет организован через новый светофор у ТЦ «Барс». При этом выезд с Михайловского шоссе на Московское шоссе продолжит работать в обычном режиме.

Изменения затронут и маршрут автобуса № 13. Из центра города он будет следовать через вокзал Рязань-2, затем по улице Чкалова, Октябрьскому городку и мимо Пивоваренного завода. В сторону центра общественный транспорт поедет по прежнему маршруту.

Жителей просят заранее планировать поездки и соблюдать внимательность на дорогах.

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