Свой дом по цене квартиры: «Мармакс» объявил о специальном предложении на таунхаусы в загородной резиденции «Поляна»

Загородная резиденция «Поляна» от девелоперской компании «Мармакс» решает главную дилемму современного жителя города — выбор между развитой городской средой и экологичным простором загородной недвижимости, предлагая различные сценарии жизни и форматы недвижимости: квартиры, таунхаусы и индивидуальные дома. В рамках эксклюзивного предложения таунхаусы с собственным патио и экопарковкой можно приобрести на условиях, сопоставимых по бюджету с покупкой квартиры бизнес-класса в городе — от 15,5 млн рублей.

Формат таунхауса в загородной резиденции «Поляна» сочетает преимущества индивидуального дома и эргономику современного городского жилья: собственный задний двор с патио для встреч с близкими, детских игр, занятий йогой или обустройства мини-сада, функциональные планировки, позволяющие четко разделить пространство на общую гостевую и приватные зоны, централизованные коммуникации, энергоэффективные панорамные окна, премиальные материалы фасадов и собственная управляющая компания.

«Поляна» — это загородный проект бизнес-класса от девелоперской компании «Мармакс» в едином архитектурном стиле с завершенной концепцией, расположенный в живописном природном окружении, при этом сохраняющий быстрый и удобный доступ ко всем городским сервисам, в том числе прямой выход к Школе 360. Инфраструктура курортного уровня с закрытой территорией, благоустроенными прогулочными зонами, большим спортивным кластером формирует безопасную однородную среду резидентов, ценящих приватность, комфорт и атмосферу добрососедства.

«Мы видим трансформацию запросов большого сегмента покупателей, которые не хотели бы выбирать между привычным городским комфортом и близостью к природе. Формат таунхаусов в резиденции “Поляна” — это идеальный баланс для этой целевой аудитории: приватность загородного дома без сложного обслуживания. В рамках специального предложения «Мармакс» у будущих резидентов появилась возможность наконец реализовать мечту о загородной жизни», — отметили в пресс-службе девелоперской компании.

Специальные условия в рамках кампании действуют на ограниченный пул таунхаусов до 30 ноября. Узнать подробности предложения, ознакомиться с доступными планировками и записаться на персональный тур по резиденции можно на официальном сайте проекта или по телефону 57-56-54.