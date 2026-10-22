В Рязани стартовали новые этапы фестиваля ГТО

В областном центре состоялись очередные этапы сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает администрация Рязанской области.

В легкоатлетическом манеже «Юность» спортсмены разных возрастов вышли на беговые испытания. Программа включала челночный бег, а также спринтерские дистанции на 30, 60 и 100 метров, направленные на проверку скорости и координации. Отдельный блок посвятили выносливости — участники сдавали нормативы в беге на 1000, 1500, 2000 и 3000 метров.

На базе спортивной школы «Химик» прошли испытания по силовой подготовке, бегу и метанию спортивного снаряда. Спортсмены выполнили нормативы по подтягиванию на высокой и низкой перекладинах, рывку гири, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, а также челночному бегу и спринтерским дистанциям.

Следующий этап сдачи нормативов запланирован на ноябрь. К участию в фестивале допускаются представители основной медицинской группы при наличии допуска врача и заявки, а также зарегистрированные на сайте и имеющие уникальный идентификационный номер. Заявку необходимо подать заранее — до начала испытаний.

Форма заявки размещена на сайте. Предварительные заявки установленной формы направляются по электронной почте zayavka.gto@yandex.ru. Подробнее о том, как подать заявку в электронном виде, можно узнать по телефону +7 (4912) 24-32-10.