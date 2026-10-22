В Рязани задержали курьера мошенников обманувшего пенсионерку на 1,2 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, совместно с коллегами из ОМВД России по Железнодорожному району Рязани, задержали 44-летнего мужчину из столицы, подозреваемого в мошенничестве против пожилой женщины из Рязани. Ущерб от преступлений составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

По данным следствия, жертвой мошенников стала 81-летняя жительница Рязани. Несколько раз ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банка. Преступники убедили женщину, что её сбережения в опасности и их необходимо срочно отправить на «проверку», передав курьеру.

Поверив обманщикам, пенсионерка упаковала в пакет 1 миллион 200 тысяч рублей и передала его мужчине, который подъехал к её дому. Только через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

В ОМВД России по Железнодорожному району Рязани было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по части 4. Сотрудники уголовного розыска, используя описание курьера и его автомобиля, установили причастность к преступлению 44-летнего мужчины из Москвы.

Полицейские отправились в Московскую область, где задержали подозреваемого и доставили его в Рязань для допроса следователем. По предварительным данным, мужчина нашёл в интернете работу курьером по изъятию денег у обманутых людей. Его подозревают в аналогичных преступлениях в Московской и Владимирской областях.

Расследование уголовного дела продолжается.