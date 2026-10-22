Фото со страницы Ивана Бахилова в Максе
Новости Касимова

Ушёл из жизни игрок касимовского хоккейного клуба «Восход» Игорь Васичев

Анастасия Мериакри
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Касимовский любительский хоккей понёс тяжёлую утрату. Скончался Игорь Васичев — игрок и ассистент капитана хоккейного клуба «Восход». Трагедия произошла по дороге на тренировку.

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов выразил соболезнования родным и близким Игоря Васичева. Он подчеркнул, что это огромная потеря для касимовского любительского хоккея.

«Игорь Борисович был не просто игроком для «Восхода». Он был человеком, на которого всегда можно было положиться. Спокойный, рассудительный, с добрым сердцем — таким его знали и ценили все. Он умел поддержать словом, сгладить острые углы и в нужный момент сказать ровно то, что нужно. Именно поэтому товарищи по команде доверили ему быть ассистентом капитана: в нём видели опору и стержень коллектива», — написал Иван Бахилов.

Игорь Васичев провёл 12 сезонов в Ночной хоккейной лиге, сыграл более 100 матчей, становился чемпионом и участвовал во всероссийских финалах в Сочи. Однако, как отмечают в администрации, это не просто статистика — это годы преданности хоккею и команде.

«Он просто был рядом: на тренировках, в поездках, в раздевалке, когда нужно было подбодрить или просто выслушать», — добавил глава администрации.

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