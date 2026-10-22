Огонь уничтожил автомобиль, жилой дом и остановку в Рязанской области за сутки

За последние сутки в Рязанской области потушили пять пожаров, включая два возгорания мусора и три техногенных пожара.

Один из наиболее серьёзных инцидентов произошёл днём 21 октября в рабочем посёлке Пронск. В 15:35 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли 7 сотрудников МЧС и 2 пожарные машины. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. Жилой дом получил повреждения.

В тот же день, в 13:01, спасатели получили сигнал о пожаре в селе Купля Шацкого муниципального округа. Горели хозяйственная постройка и автомобиль, припаркованный рядом. Для ликвидации огня были задействованы 4 пожарных и 2 машины. Несмотря на усилия, огонь распространился на 49 квадратных метров и уничтожил как постройку, так и автомобиль.

В Рязани инцидент обошёлся без серьёзных последствий. В 16:24 на улице Берёзовая загорелась автобусная остановка. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. Четыре пожарных на двух машинах быстро справились с огнём, однако конструкция остановки получила повреждения.