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Новости России

Неразорвавшуюся боевую часть БПЛА обнаружили на крыше поликлиники в Липецке

Анастасия Мериакри
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В Липецке экстренные службы работают на территории медицинского учреждения. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на кровле поликлиники, расположенной на улице Меркулова, была найдена неразорвавшаяся боевая часть беспилотного летательного аппарата.

В связи с угрозой безопасности прием пациентов в данной поликлинике в текущий день полностью приостановлен. Чтобы не оставлять жителей без медицинской помощи, власти оперативно организовали перенаправление граждан.

«Всех перенаправляем в поликлинику Елецкого микрорайона», — пояснил Игорь Артамонов.

Мэр Липецка Михаил Щербаков также прокомментировал ситуацию, уточнив, что оперативные службы в настоящее время занимаются безопасным обезвреживанием боеприпаса и проводят тщательное обследование всей площади кровли здания.

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