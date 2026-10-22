Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и подключена к ИВЛ

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. По данным Mash, состояние 88-летней актрисы остаётся тяжёлым, наблюдается отрицательная динамика.

У артистки возникли проблемы с сердцем и лёгкими. Сердце бьётся нерегулярно, а скопившийся в грудной клетке воздух врачам пришлось удалять с помощью дренажа. Кроме того, сохраняется риск развития пневмонии.

Федосеева-Шукшина уже десять дней находится в реанимации. Как сообщает Mash, перед госпитализацией одышка и отёки нарастали в течение недели, однако за медицинской помощью актриса не обращалась. Скорую вызвали, когда она начала задыхаться и потеряла способность самостоятельно ходить.

На счету Лидии Федосеевой-Шукшиной более 90 ролей в кино. Широкую известность ей принесли фильмы «Калина красная» и «Печки-лавочки», в которых она снималась вместе с мужем — режиссёром и писателем Василием Шукшиным.