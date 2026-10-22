Изображение от freepik
Новости кино и ТВ

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и подключена к ИВЛ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. По данным Mash, состояние 88-летней актрисы остаётся тяжёлым, наблюдается отрицательная динамика.

У артистки возникли проблемы с сердцем и лёгкими. Сердце бьётся нерегулярно, а скопившийся в грудной клетке воздух врачам пришлось удалять с помощью дренажа. Кроме того, сохраняется риск развития пневмонии.

Федосеева-Шукшина уже десять дней находится в реанимации. Как сообщает Mash, перед госпитализацией одышка и отёки нарастали в течение недели, однако за медицинской помощью актриса не обращалась. Скорую вызвали, когда она начала задыхаться и потеряла способность самостоятельно ходить.

На счету Лидии Федосеевой-Шукшиной более 90 ролей в кино. Широкую известность ей принесли фильмы «Калина красная» и «Печки-лавочки», в которых она снималась вместе с мужем — режиссёром и писателем Василием Шукшиным.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2027 году
Следующая статья
Неразорвавшуюся боевую часть БПЛА обнаружили на крыше поликлиники в Липецке
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погиб Владимир Хоминец

В социальных сетях опубликованы кадры с места трагической аварии, произошедшей 20 октября на территории Рязанской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.
Темы
Акценты

«Надень шапку, а то простудишься»: врач объяснила, почему люди ошибаются насчёт холода и вирусов

Отсутствие шапки само по себе не вызывает простуду или грипп, объяснила врач Светлана Каневская. Однако холод повышает риск переохлаждения, а осенью вирусы легче передаются в закрытых помещениях.
Экология, природа, животные

«Медведь будет крайний»: зоолог объяснил, к чему может привести отмена лицензий на охоту

В России обсуждают возможность отмены лимитированного отстрела бурых медведей. Зоолог Александр Рыков опасается, что упрощение охоты увеличит число раненых животных и спровоцирует новые нападения на людей.
Власть и политика

Павел Малков взял на контроль строительство крупнейшей поликлиники в Рязани

Новую поликлинику в Дашково-Песочне, рассчитанную на 1200 посещений в смену, планируют достроить в 2027 году. Павел Малков заявил, что держит стройку на личном контроле.
Происшествия

Отбой продлился всего 12 минут: в Рязанской области вновь объявили беспилотную опасность

В Рязанской области утром 22 октября повторно объявили беспилотную опасность. Первое предупреждение поступило в 00:45, отбой прозвучал в 05:00, но уже в 05:12 РСЧС сообщила о новой угрозе.
Новости России

Более 600 беспилотников летели к Москве с вечера: Собянин раскрыл подробности атаки

В ночь на 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. Силы ПВО нейтрализовали 163 дрона на подлёте к Москве. В районе Вороново пострадали два человека.
Политика

Киев подвергся массированному ракетному удару по энергетике

Вооружённые силы РФ ночью 22 октября нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева. По данным SHOT, в городе прогремели не менее 20 взрывов в районе двух теплоэлектроцентралей и завода «Антонов».
Погода

Погода в Рязанской области 22 и 23 октября: прогноз на два дня

В Рязанской области 22 и 23 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, а ночью температура местами опустится ниже нуля.
Общество

Похороны Владимира Хоминца пройдут 22 октября

Прощание с погибшим в ДТП заместителем министра здравоохранения Рязанской области Владимиром Владимировичем Хоминцом состоится в четверг, 22 октября. Об этом сообщил руководитель Минздрава региона, зампред правительства Александр Пшенников.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье