Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2027 году

Правительство России намерено восстановить двухэтапную систему индексации пенсий. Об этом заявил глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков в интервью РИА Новости, уточнив сроки и размеры повышения выплат на 2027 год.

По словам Чиркова, страховые пенсии будут увеличены в два этапа. Первый этап повышения запланирован на 1 февраля 2027 года — пенсии вырастут на 6,8%. Второй этап состоится 1 апреля того же года, и пенсии увеличатся еще на 3,3%.

«Страховая пенсия в 2027 году будет проиндексирована два раза. Мы вернемся к двухэтапной индексации пенсии в 2027 году. Первая индексация будет на 6,8%, а вторая индексация — на 3,3% с 1 апреля», — сказал Чирков.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что в 2027 году индексация затронет 37,5 миллиона пенсионеров. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что пенсии остаются основным источником дохода для пожилых людей.