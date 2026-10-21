Фото: https://vk.ru/gauro
Общество

Директором Государственного архива Рязанской области назначена Наталья Акимова

Анастасия Мериакри
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20 октября 2026 года руководителем государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Государственный архив Рязанской области» (ГАРО) назначена Наталья Акимова. Об этом сообщили в ведомстве.

Наталья Акимова посвятила архивной отрасли более 20 лет и является Почётным архивистом Российской Федерации. За годы работы она накопила обширный опыт по ключевым направлениям деятельности учреждения: архивное дело, экономика, кадровая политика, планирование и цифровизация процессов.

Перед новым директором ГАРО стоит ряд сложных и стратегически важных задач, которые отражают ключевые векторы развития архивного дела в России. В их число входят:

  • Развитие системы удалённого доступа к архивным документам.
  • Приём документов от региональных органов власти для обеспечения сохранности и целостности документального наследия Рязанской области.
  • Подготовка инфраструктуры для работы с электронными документами. Это один из самых сложных технологических вызовов, требующий создания надёжной системы для приёма электронных подлинников, обеспечения их долговременной сохранности, юридической значимости и миграции на новые носители. Решение этой задачи потребует глубоких компетенций в сфере IT и управления данными.
  • Дальнейшее развитие кадрового потенциала учреждения.

Как подчеркнули в ведомстве, современный архив — это уже не просто хранилище бумажных документов, а сложный информационный, экономический и технологический центр.

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