Российская армия нанесла сокрушительный удар по ВПК Украины

Ночью 22 октября Вооруженные Силы Российской Федерации провели масштабную операцию по поражению ключевых объектов на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В атаке участвовали системы высокоточного оружия наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целью массированного воздействия стали стратегически важные узлы противника.

Атаке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса Украины. По заявлению российского ведомства, эти заводы были задействованы в производстве и хранении крылатых ракет, а также беспилотников большой и средней дальности.

Помимо оборонных предприятий, под удар попали объекты транспортной инфраструктуры в Киеве. Также сообщается о поражении портовых сооружений в Одесской области и морских судов, которые, по данным российской стороны, используются в интересах Вооруженных сил Украины.