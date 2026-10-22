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Общество

Рязанцев предупредили о громких звуках днем 22 октября

Анастасия Мериакри
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Оперативная группа Рязанской области информирует о проведении сегодня, 22 октября, специальных мероприятий по уничтожению обнаруженных обломков беспилотных летательных аппаратов. Работы будут проводиться в светлое время суток на территории города.

В связи с характером проводимых мероприятий жители могут слышать громкие звуки. Опергруппа просит горожан не пугаться и сохранять спокойствие, так как все работы ведутся профильными специалистами в штатном режиме.

Специалисты напомнили жителям правила поведения при обнаружении обломков беспилотников. Категорически запрещается приближаться к найденным фрагментам. Также нельзя пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от них. При обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние — не менее 100 метров — и немедленно сообщить об этом в экстренные службы по единому номеру 112.

Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении украинских беспилотников над территорией Рязанской области в ночь на 22 октября.

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