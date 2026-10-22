Рязанцы с зарплатой от 100 тысяч рублей чаще всего задумываются об увольнении

Желание сменить работу или вовсе покинуть место службы регулярно посещает значительную часть экономически активного населения Рязани, как показывают данные опроса, проведенного в начале октября 2026 года аналитиками сервиса SuperJob.

Согласно результатам, 17% опрошенных испытывают импульсивное желание уволиться несколько раз в день, а еще 13% задумываются об уходе минимум раз в сутки. Еженедельные размышления о смене работы посещают 16%, ежемесячные — 12%, а каждые полгода или год — 8% респондентов. При этом каждый четвертый участник (25%) утверждает, что мысли о смене работы ему не свойственны.

Гендерный анализ выявил заметные различия: 68% женщин периодически думают о смене работы, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 58%. Женщины также чаще испытывают острые порывы к увольнению: 20% из них хотят уйти несколько раз в день (против 14% мужчин), а 16% думают об этом ежедневно (против 10% мужчин).

Возрастной анализ показал, что кризис среднего возраста или профессиональное выгорание наиболее характерны для людей в возрасте 35–45 лет: 65% сотрудников этой группы задумываются об увольнении, тогда как среди более молодых (до 35 лет) и старших (старше 45 лет) этот показатель ниже и составляет 57% и 59% соответственно. Примечательно, что 22% работников в возрасте до 45 лет испытывают желание бросить работу по несколько раз в день.

Исследование также выявило, что чем выше квалификация и доход сотрудника, тем чаще он хочет уйти. Среди рязанцев с высшим образованием мысль об увольнении посещает 64%, тогда как среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, этот показатель составляет лишь 53%.

Особенно остро проблема стоит в группе со средним и выше среднего доходом: 73% респондентов, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, периодически задумываются о смене работы.