Более 800 беспилотников ВСУ сбиты ночью, в том числе над Рязанской областью

По данным Министерства обороны Российской Федерации, расчеты ПВО успешно нейтрализовали массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в период с вечера 21 октября до утра 22 октября. Беспилотники уничтожили в том числе над Рязанской областью.

С 20:00 21 октября до 08:00 22 октября было уничтожено 808 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В сообщении министерства Рязанская область упоминается среди регионов, где были уничтожены вражеские дроны. Однако точное количество сбитых аппаратов в нашем регионе в сводке не уточняется.

Информация о возможных последствиях или пострадавших в Рязанской области не поступала.