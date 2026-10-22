Над Рязанской областью ночью сбили 10 БПЛА

В ночь на 22 октября системы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Рязанской областью. Губернатор Павел Малков сообщил, что атака беспилотников была успешно отражена.

Ночью над Рязанской областью были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов. Глава региона подчеркнул, что инцидент не привел к жертвам среди мирного населения и не нанес ущерба инфраструктуре.

«Пострадавших и разрушений нет», — отметил Павел Малков.

По информации Министерства обороны РФ, с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября дежурные силы уничтожили в общей сложности 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Днем 22 октября в регионе будут проводиться плановые работы по ликвидации обнаруженных обломков беспилотников. Эксперты предупредили, что в это время возможны громкие звуки, и призвали горожан не беспокоиться и сохранять спокойствие.

Напоминаем, что при обнаружении обломков БПЛА категорически запрещено приближаться к ним или использовать мобильные телефоны рядом. Необходимо отойти на безопасное расстояние не менее 100 метров и позвонить по номеру 112.