Неработающая рязанка поджидала мигрантов у МФЦ ради заработка на их прописке

В Московском районе Рязани правоохранители раскрыли схему фиктивной постановки на учет мигрантов. Участковые и сотрудники миграционного отдела задержали 53-летнюю местную жительницу, которую подозревают в нарушении миграционного закона.

По информации УМВД по Рязанской области, с января по июль 2026 года женщина регулярно приходила к МФЦ в Московском районе, где специально искала встречи с иностранцами. За вознаграждение она предлагала им фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Женщина подавала в МФЦ документы о прибытии иностранцев, указывая в них свой адрес на Забайкальской улице как место их проживания. При этом жилье мигрантам она фактически не предоставляла, а регистрация была лишь формальной.

Злоумышленница успела фиктивно зарегистрировать 11 граждан Центральной Азии, среди которых 8 мужчин и 3 женщины в возрасте от 38 до 49 лет. Эти действия способствовали их незаконному пребыванию в России.

Дознаватель ОМВД России по Московскому району возбудил уголовные дела по статье 322.2 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также все 11 иностранцев, получивших фиктивную регистрацию, привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.