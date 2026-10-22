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Новости России

В Москве модель зарезала парня-игромана, укравшего у нее 500 тысяч рублей на ставки

Анастасия Мериакри
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Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело после обнаружения тела 22-летнего молодого человека с ножевым ранением в одной из квартир на Нижегородской улице. По подозрению в совершении преступления задержана его 21-летняя бывшая девушка, работавшая моделью.

По данным канала SHOT, инцидент произошел в ночь на 22 октября 2026 года. Около 01:15 молодой человек пришел к квартире своей бывшей избранницы, имея при себе бутылку алкоголя. Девушка первоначально отказывалась открывать дверь и даже вызвала охрану здания, чтобы выгнать его из подъезда.

Однако в течение 25 минут пара общалась через дверь, где молодой человек пытался объясниться и просил прощения. Впустив его внутрь, девушка вступила с ним в конфликт, в ходе которого нанесла ему смертельное ножевое ранение. Согласно имеющимся данным, уже через 6 минут после начала ссоры на крики отреагировал охранник, а еще через 9 минут на место прибыла бригада скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.

По данным канала, главной причиной постоянных конфликтов и недавнего окончательного разрыва стала лудомания молодого человека. Родственники девушки рассказали, что ранее он уже совершал кражи, в частности, похитил из сейфа в ее квартире 500 тысяч рублей, которые впоследствии проиграл. Несмотря на это, пара неоднократно пыталась возобновить отношения.

Столичный Следственный комитет подтвердил факт возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведомство также опубликовало кадр с камеры видеонаблюдения, запечатлевший момент трагедии. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, а в ближайшее время подозреваемой будет избрана мера пресечения.

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