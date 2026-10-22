В Рязанском районе пропал 86-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приступил к поискам пожилого мужчины, который пропал в Рязанском муниципальном округе. Жителей региона просят быть бдительными и проверить, не видели ли они человека, соответствующего описанию.

Речь идет о 86-летнем Борисе Колотушкине, родившемся в 1940 году. Он проживает в селе Затишье, и его местонахождение неизвестно с 19 октября 2026 года. Добровольцы подчеркивают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Рост Бориса Колотушкина составляет 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на мужчине была бежевая куртка, предположительно темно-синие брюки, серо-бежевая шапка и черные сапоги.

Любая информация о местонахождении Бориса Колотушкина может быть жизненно важной. Сообщить сведения можно по номеру отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112.