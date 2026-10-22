Подрядчика обязали бесплатно устранить недостатки ремонта дороги в Скопине

Арбитражный суд Рязанской области поддержал требования муниципалитета в споре о качестве дорожного ремонта. Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и благоустройства администрации Скопинского округа выиграло иск против ООО «Русбизнес».

Конфликт начался в марте 2022 года, когда администрация городского округа Скопин заключила контракт с ООО «Русбизнес» на ремонт дороги по улице 1-я Поташная. После завершения работ и подписания акта приемки, в течение гарантийного срока были выявлены серьезные недостатки дорожного покрытия.

Администрация потребовала от подрядчика устранить эти нарушения бесплатно. Компания «Русбизнес» пыталась опровергнуть претензии, но не смогла доказать, что повреждения возникли из-за неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания дороги.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязался гарантировать качество работ и устранять все недостатки в гарантийный период. Суд признал требования истца обоснованными и обязал ООО «Русбизнес» привести дорогу в надлежащее состояние за свой счет.

На момент публикации данного материала решение суда еще не вступило в законную силу.