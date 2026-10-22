Наталья Батурина. Фото: группа Севастопольского ТЮЗа в VK
Новости России

Умерла актриса Наталья Батурина незадолго до 100-летнего юбилея

Никита Рязанцев
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Ушла из жизни актриса и педагог Наталья Батурина, сообщили ТАСС в Севастопольском театре юного зрителя.

«Натальи Александровны не стало 19 октября», — заявила собеседница агентства.

Она добавила, что артистка стояла у истоков театра, начав работать в нем в 1988 году. Всего на театральной сцене Батурина сыграла около 100 ролей.

Батурина родилась 10 февраля 1927-го в Москве. Таким образом, она не дожила до 100-летнего юбилея менее четырех месяцев.

В годы Великой Отечественной войны она помогала раненым в санитарном поезде, где работала ее мать. После школы обучалась актерскому мастерству в ГИТИСе.

Артистка успела поработать в театрах Вильнюса, Минска, Алма-Аты, Бреста. Она играла на сцене в том числе Джульетту, Анну Каренину и Марию Стюарт.

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