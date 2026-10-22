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Политика

ВСУ применяют «шары смерти», пытаясь устроить гуманитарную катастрофу

Алексей Самохин
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Вооружённые силы Украины пытаются нарушить снабжение освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей, нанося удары по трассе Р-280 «Новороссия». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью aif.ru.

По словам Рогова, украинские военные применяют не только небольшие контратаки, но и наносят удары на глубину 100–120 километров от линии соприкосновения. Собеседник издания считает, что таким образом ВСУ стремятся вызвать гуманитарный кризис на значительной территории.

«Они пытаются перебить трассу «Новороссия», чтобы устроить гуманитарную катастрофу как в Алешках, но только уже на территории всей освобожденной части Запорожской и Херсонской областей», — сказал Рогов.

Трасса Р-280 имеет важное значение для снабжения региона. По ней перевозят продукты, медикаменты и строительные материалы. По данным военных каналов, на этом направлении украинские силы применяют дистанционное минирование и атакуют гражданский транспорт.

Как ВСУ используют аэростаты с беспилотниками

По словам Рогова, на запорожском направлении украинские военные активно задействуют аэростаты и так называемые дроны-матки. Такие конструкции позволяют переносить ударные беспилотники и усиливать сигнал управления.

«Аэростат является донором для ударных дронов, к нему крепят БПЛА. Плюс он используется как усилитель сигнала. То есть, это многофункциональная такая вещь, которую не так просто сбить», — пояснил представитель Общественной палаты.

Он добавил, что аэростаты поднимаются на высоту, недоступную для некоторых беспилотников. Для борьбы с такими целями приходится задействовать авиацию и ракеты класса «воздух-воздух».

Что происходит на запорожском направлении

Оценивая ситуацию на фронте, Рогов заявил о продвижении российских войск после освобождения Гуляйполя. По его словам, ранее линия соприкосновения на этом участке долгое время оставалась практически неизменной, поскольку украинские подразделения укрепили позиции.

«Несколько лет ситуация здесь стояла на одном месте и не было продвижений, потому что враг хорошо окопался. После освобождения Гуляйполя и с усилением давления с юга, востока и даже северо-востока дела пошли значительно лучше», — отметил собеседник aif.ru.

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