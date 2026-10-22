Фото: пресс-служба телеканала НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ снимает продолжение военной драмы «Самогон»

Анастасия Мериакри
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Телеканал НТВ объявил о начале съёмок второго сезона военной драмы «Самогон» — «Самогон. Последний гон» (18+). Зрители увидят не менее напряжённую историю, чем в первом сезоне. В новых сериях к своим ролям вернутся Юрий Дейнекин, Михаил Евланов и Илья Лейбин. Также к актёрскому составу присоединятся новые исполнители.

Действие нового сезона разворачивается в апреле 1945 года на подступах к Берлину. Рота капитана Провоторова под командованием Михаила Евланова продолжает борьбу. Главный герой, Самогон, сыгранный Юрием Дейнекиным, после рождения сына становится более осторожным и избегает рискованных действий.

Самогону предстоит обучать молодых снайперов-новобранцев. Центральной линией сюжета станет его противостояние с немецким подполковником Ляйделем, которого играет Николай Герман. Ляйдель, осознавая поражение Германии, пытается покинуть страну, но его сын Курт, в исполнении Андрея Шувалова, сбегает и присоединяется к фольксштурму, чтобы защищать Берлин. Ляйдель вынужден снова вступить в бой с Самогоном, чтобы спасти сына.

Юрий Дейнекин рассказал о трансформации своего героя: «В новом сезоне Самогона назначают командиром: ему достаются новобранцы, которых предстоит воспитывать. Для него это становится испытанием, ведь раньше он всегда был одиночкой, привык действовать сам по себе, а теперь нужно отвечать за других. Эти события меняют его в лучшую сторону».

Илья Лейбин поделился своими впечатлениями о съёмках: «Большая часть съёмок проходит в «Москино», а также было ещё несколько смен в Волоколамском районе: там ребята в гидрокостюмах погружались в воду, прыгали с насыпей и рисковали жизнью, в пределах разумного, разумеется. Больше всего мне запомнилось, как мой персонаж бежал по рельсам, спасая своего земляка. В тот день было всё: дождь, светило солнце, я потел, промокал, зажаривался, остывал и при этом ещё что-то пытался сыграть. Ну, не будем раскрывать сюжет и тайну актёрской кухни. Бывает по-разному».

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