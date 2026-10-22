Малков рассказал о восстановлении фресок и благоустройстве территории Сретенского собора в Скопине

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл приём граждан в общественной приёмной Президента России. В ходе встречи он рассмотрел несколько обращений, включая вопрос о восстановлении Сретенского кафедрального собора в Скопине.

Житель города по имени Дмитрий обратился к губернатору с просьбой о реставрации собора. Павел Малков вспомнил, что посещал этот храм во время своей первой поездки в Скопин. При поддержке Министерства культуры России работы по реставрации здания собора были завершены в октябре 2026 года, и теперь в нём снова проходят богослужения.

Следующий важный этап — роспись стен и восстановление старинных фресок. Губернатор сообщил, что подрядная организация разрабатывает соответствующий проект. Точные сроки выполнения работ пока неизвестны, так как этот процесс требует значительного времени и профессионализма.

Малков поручил специалистам проработать меры по благоустройству территории вокруг собора, чтобы сделать его более привлекательным для прихожан и туристов.

Губернатор отметил, что работа по восстановлению религиозных и исторических памятников ведётся по всей Рязанской области. Например, в Успенском соборе Рязанского кремля завершены наружные работы, и теперь предстоит сложная и кропотливая реставрация уникального иконостаса и внутренних росписей.