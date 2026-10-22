Пассажир Audi погиб после наезда автомобиля на лося в Пителинском округе

Вечером 21 октября в Пителинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с диким животным, что привело к гибели человека.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 18:17 на 87-м километре дороги Шацк – Касимов. Водитель Audi 80, 55-летний житель Касимова, сбил лося, выбежавшего на проезжую часть.
Пассажир автомобиля, 62-летний мужчина, получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.