Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков сообщил о запуске бесплатных спортивных секций для детей в Рязанской области

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о подписании соглашения о развитии спорта с компанией «ФосАгро-Регион» и ассоциацией «ДРОЗД». Рязанский регион стал пятым субъектом РФ, вошедшим в эту программу.

По словам главы региона, сотрудничество с «ФосАгро-Регион», который является надежным партнером в развитии АПК, давно вышло за рамки агропромышленного комплекса. Новая программа позволит открывать бесплатные спортивные секции, творческие студии и кружки для детей и молодёжи. Отдельное внимание планируется уделить развитию баскетбола — этот вид спорта станет доступнее для юных жителей региона.

«Вместе поддержим спортивные секции региона и откроем новые на базе спортивных школ. Занятия в этих секциях для детей будут бесплатными», — подчеркнул Павел Малков.

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