Павел Малков сообщил о запуске бесплатных спортивных секций для детей в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о подписании соглашения о развитии спорта с компанией «ФосАгро-Регион» и ассоциацией «ДРОЗД». Рязанский регион стал пятым субъектом РФ, вошедшим в эту программу.

По словам главы региона, сотрудничество с «ФосАгро-Регион», который является надежным партнером в развитии АПК, давно вышло за рамки агропромышленного комплекса. Новая программа позволит открывать бесплатные спортивные секции, творческие студии и кружки для детей и молодёжи. Отдельное внимание планируется уделить развитию баскетбола — этот вид спорта станет доступнее для юных жителей региона.