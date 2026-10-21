В Рязани перекроют улицу Интернациональную 22 октября

В связи с проведением дорожно-строительных работ на улице Интернациональной 22 октября с 10:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта напротив дома 22. Об этом сообщает администрация Рязани.

Городской пассажирский транспорт будет работать по изменённой схеме. Автобусы маршрутов №50М3, 58М3, 73М2 и 75М3 на участке между остановками «3-й квартал» и «Троллейбусное депо №2» поедут в объезд по улицам Интернациональной, Молодцова, Бирюзова и проезду Шабулина в прямом и обратном направлениях, далее — по своим маршрутам.

Автобусы маршрута №17 на отрезке между остановками «Школа» и «ул. Бирюзова» будут следовать в объезд по улицам Станкозаводской, Бирюзова и Северной окружной дороге в обоих направлениях, затем продолжат движение по маршруту.

Автобусы маршрутов №21 и 90М2 на участке между остановками «3-й квартал» и «ул. Бирюзова» направятся в объезд по улицам Интернациональной, Молодцова, Бирюзова и Северной окружной дороге в прямом и обратном направлениях, далее — по своим маршрутам.

Движение троллейбуса №4 на время работ приостанавливается.

На период ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место работ оградят. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.