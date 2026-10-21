Изображение от rawpixel.com на Freepik
Транспорт и дороги

В Рязани перекроют улицу Интернациональную 22 октября

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В связи с проведением дорожно-строительных работ на улице Интернациональной 22 октября с 10:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта напротив дома 22. Об этом сообщает администрация Рязани.

Городской пассажирский транспорт будет работать по изменённой схеме. Автобусы маршрутов №50М3, 58М3, 73М2 и 75М3 на участке между остановками «3-й квартал» и «Троллейбусное депо №2» поедут в объезд по улицам Интернациональной, Молодцова, Бирюзова и проезду Шабулина в прямом и обратном направлениях, далее — по своим маршрутам.

Автобусы маршрута №17 на отрезке между остановками «Школа» и «ул. Бирюзова» будут следовать в объезд по улицам Станкозаводской, Бирюзова и Северной окружной дороге в обоих направлениях, затем продолжат движение по маршруту.

Автобусы маршрутов №21 и 90М2 на участке между остановками «3-й квартал» и «ул. Бирюзова» направятся в объезд по улицам Интернациональной, Молодцова, Бирюзова и Северной окружной дороге в прямом и обратном направлениях, далее — по своим маршрутам.

Движение троллейбуса №4 на время работ приостанавливается.

На период ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место работ оградят. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Ночь Орионид: как использовать пик осеннего звездопада для исполнения самых смелых желаний
Следующая статья
Реконструкция Московского шоссе в Рязани выполнена на 70%
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Общество

2,9 тыс. рязанских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2026 году

Материнский капитал помогает семьям Рязанской области решать один из самых важных вопросов — создать комфортные жилищные условия. Количество поданных заявлений наглядно отражает востребованность меры поддержки среди жителей.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Темы
Общество

Признание в любви на большом экране: в «Марко Молл» прошло трогательное предложение руки и сердца

Торгово-развлекательный центр «Марко Молл», кинотеатр «Пять звезд» и ГБУ «Сервис-ЗАГС» организовали необычное предложение руки и сердца для рязанцев Александра и Полины в зале кинотеатра.
Акценты

В Рязани названы победители фестиваля «Зеркало сцены»

Награды вручали в 14 номинациях, и без сюрпризов не обошлось.
Общество

Павел Малков сообщил о победе рязанских наставников на конкурсе «Быть, а не казаться»

Губернатор Павел Малков рассказал об успешном выступлении представителей Рязанской области на Всероссийском конкурсе «Быть, а не казаться».
Общество

В Солотче открыли спортплощадку и благоустроили территорию школы №32

В посёлке Солотча продолжается планомерная работа по благоустройству, и значимую роль в этом играют проекты местных инициатив.
Общество

Павел Малков поддержал инициативы рязанских педагогов по экологическому образованию

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл личный приём граждан в общественной приёмной Президента.
Общество

Свой дом по цене квартиры: «Мармакс» объявил о специальном предложении на таунхаусы в загородной резиденции «Поляна»

В рамках эксклюзивного предложения таунхаусы с собственным патио и экопарковкой можно приобрести на условиях, сопоставимых по бюджету с покупкой квартиры бизнес-класса в городе — от 15,5 млн рублей.
Общество

Жителям Рязанской области обеспечат круглосуточный доступ в укрытия

При возникновении опасности управляющим компаниям и ТСЖ необходимо обеспечить жителям круглосуточный беспрепятственный доступ в расположенные в многоквартирных домах укрытия и заглубленные помещения подземного пространства.
Общество

В Рязанской области рассмотрят присвоение избирательному участку № 476 имени Героя России

Избирательному участку № 476, расположенному в Сапожковском муниципальном округе Рязанской области, планируют присвоить имя Героя России Алексея Ивановича Тучина.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье