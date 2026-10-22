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Общество

Депутат ГД от Рязанской области прокомментировала законопроект о статусе социальных предприятий для семейного бизнеса

Олеся Чугунова
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Государственная Дума сегодня одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий семейным микропредприятиям возможность приобрести статус социальных предприятий. Решение прокомментировала депутат от Рязанской области Лиана Пепеляева.

Документ определяет основные критерии для получения такого статуса: не менее 50% сотрудников или членов организации должны являться членами одной семьи; штат предприятия не должен превышать 15 человек, а годовой доход — 120 млн рублей. Приобретение статуса откроет для таких предприятий доступ к соответствующим мерам государственной поддержки.

Типичными представителями семейного бизнеса являются пекарни и швейные мастерские, особенно распространённые в малых городах, где производство держится на личном труде членов семьи.

— 30 регионов приняли своё регулирование этих вопросов, одним из первых была Рязанская область, — обращает внимание Пепеляева. — Был проанализирован этот опыт, и теперь на федеральном уровне планируется принятие единого регулирования.

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