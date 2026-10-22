В Рязанской области установили прожиточный минимум на 2027 год

В Рязанской области утвержден размер прожиточного минимума на 2027 год. Информация об этом размещена на официальном сайте регионального правительства.

По данным документа, общеобластной прожиточный минимум на душу населения составит 18 002 рубля, что на 1 146 рублей или 6,8% больше, чем в 2026 году, когда он был равен 16 856 рублям.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 19 622 рубля, что на 1 249 рублей больше. Для детей этот показатель установлен в размере 17 462 рубля, что на 1 112 рублей больше. Для пенсионеров прожиточный минимум составит 15 482 рубля, что на 986 рублей больше.

Прожиточный минимум — важный макроэкономический показатель, который используется для оценки уровня жизни граждан. На его основе разрабатываются и реализуются региональные социальные программы. Также этот показатель влияет на минимальный размер оплаты труда (МРОТ), размеры государственных стипендий, социальных пособий и других мер поддержки.