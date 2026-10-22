В Рязани осудили мужчину за уклонение от уплаты налогов на 333 миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Рязани завершил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в крупных налоговых нарушениях. Подсудимый был признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в период с 2023 по 2024 год обвиняемый, составляя налоговую отчетность своей организации, систематически вводил в декларации по НДС ложные данные. Он искусственно увеличивал суммы налогового вычета и уменьшал размер налога, который должен был быть уплачен в бюджет. Эти действия нанесли государственной казне ущерб в особо крупном размере — 333 миллиона 675 тысяч 153 рубля.

На суде гражданин полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Одним из смягчающих обстоятельств стало то, что он добровольно и частично возместил неуплаченный налог в бюджет Российской Федерации.

С учетом личности обвиняемого и его попыток загладить вред, суд принял решение назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, применив статью 73 УК РФ, суд сделал этот срок условным, установив испытательный срок также на два года.

Кроме уголовного наказания, суд полностью удовлетворил гражданский иск, обязав осужденного выплатить оставшуюся часть неуплаченного налога в пользу государства. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.