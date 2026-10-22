Гостья обокрала спящего пенсионера и попалась из-за потерянной купюры в Рязанской области

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» раскрыли кражу денежных средств у пожилого жителя деревни Владимировка. Злоумышленницей оказалась 50-летняя знакомая потерпевшего, которой теперь грозит реальный тюремный срок.

По информации следствия, 66-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже 7500 рублей. Пенсионер рассказал, что накануне к нему в гости пришли две его знакомые. Во время застолья хозяин дома употребил алкоголь и уснул, а проснувшись, обнаружил, что гости уже ушли. Позже он заметил, что деньги, которые он для сохранности положил в карман своей рубашки, исчезли.

Оперативники уголовного розыска начали проверку, опираясь лишь на скудное описание внешности гостей, которое смог дать потерпевший. В ходе отработки информации полицейские установили личности двух 50-летних жительниц Александро-Невского округа, навещавших пенсионера.

При опросе обе женщины первоначально отрицали свою причастность к краже. Однако сыщикам удалось получить важную зацепку от местных жителей: одна из гостий недавно хвасталась, что потеряла по дороге пятитысячную купюру. Именно банкнота такого номинала входила в состав пропавших у пенсионера средств. Совокупность этих обстоятельств и другие улики позволили следствию найти виновную. Злоумышленница была задержана.

По версии следствия, женщина, воспользовавшись беспомощным состоянием нетрезвого хозяина, обыскала его карманы, забрала деньги и направилась в магазин. По дороге из-за собственного опьянения она обронила часть добычи.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.