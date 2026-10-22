Российские альпинисты оказались в смертельной ловушке на Эвересте из-за неизвестного заболевания

Группа российских альпинистов оказалась в крайне опасном положении на склонах Эвереста. По информации канала SHOT, трое участников экспедиции пытаются покинуть гору после того, как у них появились симптомы таинственного заболевания, а ухудшение погодных условий заблокировало обычные пути эвакуации.

Восхождение началось в понедельник. Первыми тревогу забили участники группы, в том числе Наталья, у которой резко ухудшилось состояние: она почувствовала сильную слабость и головокружение, что не позволило ей продолжить подъем. Девушку удалось эвакуировать с горы на вертолете, но точный диагноз и причина недуга до сих пор неизвестны.

Оставшиеся трое альпинистов решили продолжить восхождение в экстремальных условиях: без дополнительного кислорода и внешней помощи. Однако на четвертые сутки схожие симптомы появились у всех участников группы.

Сейчас альпинисты пытаются спуститься, но ситуация осложняется рядом факторов. Из-за резкого ухудшения погоды обычные маршруты на этом участке горы стали непроходимыми. Вблизи альпинистов нет ни медиков, ни возможности быстро организовать эвакуацию.

Экстремально низкая температура усугубляет положение группы. Синоптики прогнозируют усиление ветра в ближайшие сутки, что делает предстоящую пятницу критически опасной для жизни альпинистов.