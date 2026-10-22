Рязанцы стали на 14% чаще проверять историю авто перед покупкой

В Рязанской области покупатели автомобилей с пробегом становятся всё более внимательными. По данным сервиса «Автотека» от «Авито», в третьем квартале 2026 года количество заказов на проверку истории машин в регионе увеличилось на 13,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Особенно заметен рост интереса к проверке автомобилей из Китая. Запросов по марке Geely стало больше на 85,9%, HAVAL — на 84,3%, а Chery — на 48,1%. Среди моделей лидируют Geely Monjaro с увеличением числа проверок в 3,1 раза и HAVAL Jolion — в 2,1 раза.

Однако традиционные марки также привлекают внимание покупателей. В топ-10 по росту запросов вошли Land Rover (+27,2%), Lexus (+19,4%), BMW (+18,3%), Mercedes-Benz (+15,8%), LADA (+13,5%), Toyota (+11,8%) и Porsche (+10,3%). Среди моделей чаще всего проверяют Skoda Kodiaq (+35,8%), Hyundai Creta (+25,6%), Toyota Camry (+20,7%), Kia Cerato (+18,2%), BMW 5-й серии (+17,6%), LADA Granta (+15,8%) и BMW X3 (+15,6%).

Как отмечает Андрей Тумкин, управляющий директор продукта «Автотека», популярность китайских автомобилей привела к расширению возможностей сервиса. Теперь пользователи могут проверять историю эксплуатации автомобиля за рубежом, что особенно важно для принятия решения о покупке.

В целом по России доля автомобилей с заказанными отчётами достигла 49,8%, увеличившись за год на 5,8%. Наибольшую долю проверенных объявлений занимают Skoda (74,1%) и Renault (73,7%). Среди моделей лидером стал Renault Duster, история которого проверяется в 82,7% случаев. Также популярны Mazda 6 (78,1%), Skoda Kodiaq (77,8%) и Kia Cerato (77,2%).