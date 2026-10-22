Image by senivpetro on Freepik
Общество

Рязанцы стали на 14% чаще проверять историю авто перед покупкой

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области покупатели автомобилей с пробегом становятся всё более внимательными. По данным сервиса «Автотека» от «Авито», в третьем квартале 2026 года количество заказов на проверку истории машин в регионе увеличилось на 13,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Особенно заметен рост интереса к проверке автомобилей из Китая. Запросов по марке Geely стало больше на 85,9%, HAVAL — на 84,3%, а Chery — на 48,1%. Среди моделей лидируют Geely Monjaro с увеличением числа проверок в 3,1 раза и HAVAL Jolion — в 2,1 раза.

Однако традиционные марки также привлекают внимание покупателей. В топ-10 по росту запросов вошли Land Rover (+27,2%), Lexus (+19,4%), BMW (+18,3%), Mercedes-Benz (+15,8%), LADA (+13,5%), Toyota (+11,8%) и Porsche (+10,3%). Среди моделей чаще всего проверяют Skoda Kodiaq (+35,8%), Hyundai Creta (+25,6%), Toyota Camry (+20,7%), Kia Cerato (+18,2%), BMW 5-й серии (+17,6%), LADA Granta (+15,8%) и BMW X3 (+15,6%).

Как отмечает Андрей Тумкин, управляющий директор продукта «Автотека», популярность китайских автомобилей привела к расширению возможностей сервиса. Теперь пользователи могут проверять историю эксплуатации автомобиля за рубежом, что особенно важно для принятия решения о покупке.

В целом по России доля автомобилей с заказанными отчётами достигла 49,8%, увеличившись за год на 5,8%. Наибольшую долю проверенных объявлений занимают Skoda (74,1%) и Renault (73,7%). Среди моделей лидером стал Renault Duster, история которого проверяется в 82,7% случаев. Также популярны Mazda 6 (78,1%), Skoda Kodiaq (77,8%) и Kia Cerato (77,2%).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Строители завершили спортивное ядро новой школы в районе Семчино в Рязани
Следующая статья
В Рязанской области 23 октября ожидаются небольшие дожди и прохладная погода
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Назван кандидат от США, который может заменить Зеленского на переговорах

Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию...
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал уничтожение БПЛА в Касимовском округе

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов прокомментировал уничтожение беспилотника. Пост он опубликовал в соцсетях.
Власть и политика

Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Хоминец. Что известно

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с фурой. О трагической гибели медика стало известно во вторник, 20 октября.
Новости Касимова

В Касимовском округе загорелось здание после падения БПЛА

Ночью 21 октября в Рязанской области был сбит один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.
Темы
Общество

В России увеличат срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком

В настоящее время законодательство предусматривает предоставление от 45 до 120 оплачиваемых дней в году в зависимости от возраста ребенка и специфики его заболевания.
Общество

Мемориальную стелу с ошибкой вновь установили в Путятино

Новая гранитная стела, установленная взамен поврежденной, содержит ошибку, что вызвало волну критики со стороны местных жителей в адрес подрядчиков и муниципальной власти.
Происшествия

В Рязани осудили мужчину за уклонение от уплаты налогов на 333 миллиона рублей

Он искусственно увеличивал суммы налогового вычета и уменьшал размер налога, который должен был быть уплачен в бюджет. Эти действия нанесли государственной казне ущерб в особо крупном размере — 333 миллиона 675 тысяч 153 рубля.
Новости России

Российские альпинисты оказались в смертельной ловушке на Эвересте из-за неизвестного заболевания

Сейчас альпинисты пытаются спуститься, но ситуация осложняется рядом факторов. Из-за резкого ухудшения погоды обычные маршруты на этом участке горы стали непроходимыми.
Происшествия

Гостья обокрала спящего пенсионера и попалась из-за потерянной купюры в Рязанской области

Во время застолья хозяин дома употребил алкоголь и уснул, а проснувшись, обнаружил, что гости уже ушли. Позже он заметил, что деньги, которые он для сохранности положил в карман своей рубашки, исчезли.
Интересное

Звезды предупредили о серьезных испытаниях некоторые знаки в выходные 24 и 25 октября

Астрологи предупреждают: пока одни будут купаться в лучах славы и ловить удачу за хвост, другим придется включить режим строгой экономии, чтобы не столкнуться с внезапными финансовыми дырами.
Общество

В Рязанской области установили прожиточный минимум на 2027 год

В Рязанской области утвержден размер прожиточного минимума на 2027 год. Его увеличили на 1 146 рублей или 6,8%.
Погода

В Рязанской области 23 октября ожидаются небольшие дожди и прохладная погода

В течение дня ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки, поэтому рекомендуется взять с собой зонты и непромокаемую обувь.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье