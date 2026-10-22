Кратковременные отключения света произойдут на двух улицах в Рязани 22 октября

В Рязани жителей нескольких домов ожидает временное отключение электричества. АО «РГРЭС» объявило о плановых переключениях на сетях для обеспечения надёжной работы системы энергоснабжения.
Переключения стартовали сегодня в 13:30 и затронули следующие адреса:
- улица Высоковольтная: дома 25а, 27к1, 29а, 31, 31к1, 31к2, 33к1, 35, 37, 37к1, 37к2, 37к3, 37к4;
- 2-я Линия: дом 50/36.
В компании подчеркнули, что отключения будут кратковременными. Электричество в домах отключится максимум на 20–30 минут.