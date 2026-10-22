Фото: Госстройнадзор Рязанской области
Общество

Строители завершили спортивное ядро новой школы в районе Семчино в Рязани

Анастасия Мериакри
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Государственный строительный надзор Рязанской области предоставил отчет о ходе строительства новой общеобразовательной школы в районе Семчино города Рязани.

Согласно данным ведомства, подрядчик в настоящее время выполняет несколько ключевых задач. Внутри здания активно ведутся отделочные работы, параллельно специалисты монтируют внутренние инженерные системы, необходимые для полноценного функционирования школы. Также на прилегающей территории осуществляется комплексное благоустройство.

Особое внимание было уделено созданию условий для физического развития детей. Спортивное ядро школы, представляющее собой современную площадку для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, уже полностью завершено.

Фото: Госстройнадзор Рязанской области

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