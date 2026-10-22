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Новости России

В Свердловской области часть студентов лишили стипендий

Никита Рязанцев
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Некоторые студенты в Свердловской области остались без дополнительной стипендии от уральского фонда поддержки студенчества «Кампус», пишет E1.RU.

Издание отметило, что отличники могли получить до 10 тысяч рублей. На выплату претендовали те, кто очно учился по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Лечебное дело» и «Педиатрия», то есть будущие учителя и медики. В основном выплату получали учащиеся УГМУ и УрГПУ.

«С прошлого года студенты-отличники УГМУ перестали получать доплаты. Мы звонили по телефону на сайте «Кампуса» — нам ответили, что проект «заморожен» до неопределенного времени», — заявила собеседница портала.

Стипендиальная программа работала в пилотном режиме с октября 2023 года. За это время выплаты получили более 3 тысяч человек. Также им были положены скидки в магазинах-партнерах, кафе, фитнес-клубах, а также на аренду жилья.

На сайте проекта указано, что порядок реализации пилотного режима программы фонда «Кампус» на 2026 год не определен.

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